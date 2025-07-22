В «Аэрофлоте» рассказали о ситуации с рейсами в России

В авиакомпании отметили, что в условиях ограничений невозможно полностью избежать неудобств для пассажиров. Тем не менее основное внимание уделяется обеспечению надежности транспортной системы и безопасности клиентов. В компании напомнили, что все сотрудники, работающие в аэропортах, на бортах и в билетных кассах, стараются помогать пассажирам и максимально быстро решать возникающие вопросы.