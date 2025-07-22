Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Аэрофлоте» рассказали о ситуации с рейсами в России

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о стабилизации расписания рейсов по всей маршрутной сети после вынужденной корректировки, сообщили в пресс-службе компании. Сейчас «Аэрофлот» работает с пассажирами, чьи рейсы были отменены: им возвращают деньги за билеты или предлагают перебронирование на ближайшие 10 дней.

«Аэрофлот» стабилизировал расписание выполняемых рейсов.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о стабилизации расписания рейсов по всей маршрутной сети после вынужденной корректировки, сообщили в пресс-службе компании. Сейчас «Аэрофлот» работает с пассажирами, чьи рейсы были отменены: им возвращают деньги за билеты или предлагают перебронирование на ближайшие 10 дней.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Аэрофлот" допустил отмену отдельных рейсов из-за мер в Шереметьево: в каких аэропортах действуют ограничения.

«Аэрофлот стабилизировал расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети. В данный момент продолжается работа с пассажирами отмененных вследствие вынужденной корректировки расписания рейсов…» — написали в telegram-канале пресс-службы «Аэрофлота».

В авиакомпании отметили, что в условиях ограничений невозможно полностью избежать неудобств для пассажиров. Тем не менее основное внимание уделяется обеспечению надежности транспортной системы и безопасности клиентов. В компании напомнили, что все сотрудники, работающие в аэропортах, на бортах и в билетных кассах, стараются помогать пассажирам и максимально быстро решать возникающие вопросы.