В «Аэрофлоте» рассказали о ситуации с рейсами в России

«Аэрофлот» стабилизировал расписание выполняемых рейсов.
Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о стабилизации расписания рейсов по всей маршрутной сети после вынужденной корректировки, сообщили в пресс-службе компании. Сейчас «Аэрофлот» работает с пассажирами, чьи рейсы были отменены: им возвращают деньги за билеты или предлагают перебронирование на ближайшие 10 дней.
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«Аэрофлот стабилизировал расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети. В данный момент продолжается работа с пассажирами отмененных вследствие вынужденной корректировки расписания рейсов…» — написали в telegram-канале пресс-службы «Аэрофлота».
В авиакомпании отметили, что в условиях ограничений невозможно полностью избежать неудобств для пассажиров. Тем не менее основное внимание уделяется обеспечению надежности транспортной системы и безопасности клиентов. В компании напомнили, что все сотрудники, работающие в аэропортах, на бортах и в билетных кассах, стараются помогать пассажирам и максимально быстро решать возникающие вопросы.