Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Москве арестовал министра транспорта Новгородской области Куранова

Басманный районный суд Москвы арестовал министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, подтвердили в судебных органах.

Источник: Life.ru

Представитель суда сообщил, что было удовлетворено ходатайство следователя о заключении Куранова под стражу.

По этому же делу фигурирует заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев. В отношении него также избрана мера пресечения в виде ареста по аналогичному обвинению.

Напомним, Шульцеву предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ — получениее взятки в особо крупном размере. Суд отклонил просьбу защиты о выборе более мягкой меры пресечения, не связанной с арестом. Подробности дела не разглашаются.