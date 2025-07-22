В Одинцово молния дважды ударила в многоэтажный жилой дом

В городе Одинцово в Московской области молния дважды ударила в здание многоэтажного жилого дома во вторник, 22 июля. Об этом сообщает RT.
Кадры видео, на которых молния дважды бьет по крыше многоэтажки с разрывом в несколько секунд быстро разошлось по чатам в местных новостных каналах. Сообщений об ущербе зданию из-за погодного явления пока что не было.
Напомним, что Москва и ее регионы уже вторые сутки остаются под властью непогоды, вызванной обрушившимся на область циклоном. В социальных сетях люди активно публикуют кадры последствий ливней в столице и близлежащих районов во вторник, 22 июля, которые буквально затапливают регион.
Осадки стали причиной остановок движения транспортных средств в разных частях столицы, досаждая горожанам.