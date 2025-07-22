«Хозлы состряпали»: Симоньян показала созданный нейросетью фейк с ее лицом

В оригинальном ролике, который и был взят за основу, журналистка говорит о 22 июня, Дне памяти и скорби в России, и выражает благодарность ветеранам Великой Отечественной войны. Уже переделанное видео посвящено критике в сторону бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева.