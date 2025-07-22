Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хозлы состряпали»: Симоньян показала созданный нейросетью фейк с ее лицом

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян во вторник, 22 июля, опубликовала сделанное с помощью искусственного интеллекта дипфейк-видео с ее лицом и голосом, которое украинцы стали распространять в Сети.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян во вторник, 22 июля, опубликовала сделанное с помощью искусственного интеллекта дипфейк-видео с ее лицом и голосом, которое украинцы стали распространять в Сети.

В оригинальном ролике, который и был взят за основу, журналистка говорит о 22 июня, Дне памяти и скорби в России, и выражает благодарность ветеранам Великой Отечественной войны. Уже переделанное видео посвящено критике в сторону бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева.

— Хозлы состряпали очередной фейк со мной с помощью нейросети. Будьте бдительны. Оригинал прилагаю, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что дала интервью пожелавшему остаться анонимным российскому журналисту, который стал оправдывать военные преступления украинских войск.

Журналист американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Мэтью Люксмур испугался брать интервью у помощника президента России и главы российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимира Мединского.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах. Деятельность последней охватывает вопросы редакционной политики, информационного вещания и международных коммуникаций: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше