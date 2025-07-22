«Хозлы состряпали»: Симоньян показала созданный нейросетью фейк с ее лицом

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян во вторник, 22 июля, опубликовала сделанное с помощью искусственного интеллекта дипфейк-видео с ее лицом и голосом, которое украинцы стали распространять в Сети.
В оригинальном ролике, который и был взят за основу, журналистка говорит о 22 июня, Дне памяти и скорби в России, и выражает благодарность ветеранам Великой Отечественной войны. Уже переделанное видео посвящено критике в сторону бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева.
— Хозлы состряпали очередной фейк со мной с помощью нейросети. Будьте бдительны. Оригинал прилагаю, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что дала интервью пожелавшему остаться анонимным российскому журналисту, который стал оправдывать военные преступления украинских войск.
Журналист американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Мэтью Люксмур испугался брать интервью у помощника президента России и главы российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимира Мединского.