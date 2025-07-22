Трамп не исключил переговоров с Путиным в Китае

Президент США Дональд Трамп во вторник, 22 июля, не стал исключать или подтверждать возможность проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках потенциального визита в Китай в сентябре.
— У нас возможны многие встречи. Меня пригласили многие, и мы примем решение в ближайшее время, — заявил глава Белого дома во время встречи со своим филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом — младшим в Белом доме.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, может ли он встретиться с Владимиром Путиным в Пекине, передает ТАСС.
20 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча российского и американского лидеров необходима и «обязательно случится». Он подчеркнул, что, несмотря на резкие высказывания в сторону Москвы, Трамп продолжает заявлять о стремлении способствовать мирному урегулированию украинского кризиса. По словам Пескова, Путин также придерживается этой цели, но данный процесс требует времени и сопряжен с серьезными трудностями.
18 июля в СМИ появилась информация о том, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин намерен организовать трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Пекине. По данным журналистов, она может пройти 3 сентября в рамках мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.