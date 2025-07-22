Трамп не исключил переговоров с Путиным в Китае

20 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча российского и американского лидеров необходима и «обязательно случится». Он подчеркнул, что, несмотря на резкие высказывания в сторону Москвы, Трамп продолжает заявлять о стремлении способствовать мирному урегулированию украинского кризиса. По словам Пескова, Путин также придерживается этой цели, но данный процесс требует времени и сопряжен с серьезными трудностями.