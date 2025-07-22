Красная панда Рыжик умерла в Московском зоопарке

«Сегодня мы должны поделиться с вами печальной новостью. Утром 21 июля покинул мир один из самых любимых и узнаваемых обитателей Московского зоопарка — красная панда Рыжик. Ему было почти 11 лет. Для красных панд это очень почтенный возраст — в среднем они живут до девяти», — говорится в сообщении.
В зоопарке напомнили, что Рыжик приехал в учреждение в 2015 году из Польши. Панда быстро обжилась на новом месте. Рыжик любил гулять, забираться на возывшенности и наблюдать за посетителями, а спать предпочитал на улице. Уточняется, что красная панда была единственным хищником в отделе млекопитающих, которого киперы могли кормить с руки.
В последние годы ветеринарные врачи и зоологи зоопарка пытались продлить жизнь Рыжику. «Мы будем помнить Рыжика — за его добрый характер, трогательные привычки, доверие и тепло», — заключили в ведомстве.