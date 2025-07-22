Красная панда Рыжик умерла в Московском зоопарке

«Сегодня мы должны поделиться с вами печальной новостью. Утром 21 июля покинул мир один из самых любимых и узнаваемых обитателей Московского зоопарка — красная панда Рыжик. Ему было почти 11 лет. Для красных панд это очень почтенный возраст — в среднем они живут до девяти», — говорится в сообщении.