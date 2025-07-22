Уголовное дело о хищении денег у Долиной передали в Балашихинский суд

Мещанский суд Москвы передал в Балашихинский суд дело о хищении денег у народной артистки России Ларисы Долиной, сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов Асим Алыев.
«Уголовное дело передано по подсудности в Балашихинский суд Московской области, также сегодня суд продлил на полгода меру пресечения в виде содержания под стражей Андрею Основе и другим фигурантам», — рассказал собеседник агентства.
Согласно данным следствия, четверо обвиняемых вместе с соучастниками похитили более 175 миллионов рублей с апреля по июль 2024 года. Тем самым они причинили потерпевшей ущерб в особо крупном размере. Более того, обвиняемые лишили певицу права на квартиру. Общая сумма ущерба оценивается в более чем 317 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что прокуратура утвердила обвинение четырем фигурантам дела об афере с квартирой Ларисы Долиной.