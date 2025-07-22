Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело о хищении денег у Долиной передали в Балашихинский суд

Суд продлил фигурантам дела арест на шесть месяцев.

Источник: Аргументы и факты

Мещанский суд Москвы передал в Балашихинский суд дело о хищении денег у народной артистки России Ларисы Долиной, сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов Асим Алыев.

«Уголовное дело передано по подсудности в Балашихинский суд Московской области, также сегодня суд продлил на полгода меру пресечения в виде содержания под стражей Андрею Основе и другим фигурантам», — рассказал собеседник агентства.

Согласно данным следствия, четверо обвиняемых вместе с соучастниками похитили более 175 миллионов рублей с апреля по июль 2024 года. Тем самым они причинили потерпевшей ущерб в особо крупном размере. Более того, обвиняемые лишили певицу права на квартиру. Общая сумма ущерба оценивается в более чем 317 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что прокуратура утвердила обвинение четырем фигурантам дела об афере с квартирой Ларисы Долиной.