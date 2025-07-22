Уголовное дело о хищении денег у Долиной передали в Балашихинский суд

Согласно данным следствия, четверо обвиняемых вместе с соучастниками похитили более 175 миллионов рублей с апреля по июль 2024 года. Тем самым они причинили потерпевшей ущерб в особо крупном размере. Более того, обвиняемые лишили певицу права на квартиру. Общая сумма ущерба оценивается в более чем 317 миллионов рублей.