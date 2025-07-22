В Ростове на Стачках выравнивают дом по уникальной технологии

На проспекте Стачки, 205, специалисты проводят работы по устранению крена многоквартирного дома. Поводом для вмешательства стали жалобы жителей, обнаруживших в здании серьезные трещины. Экспертиза показала, что наклон конструкции превышал норму в 2,5 раза, а в лифтовой шахте — в пять раз. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Для выравнивания дома применяется уникальная технология, позволяющая обойтись без отселения людей. Метод включает поэтапный подъем здания гидравлическими домкратами с последующим заполнением образовавшегося зазора бетоном. За две недели дом уже подняли на 40 см.
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