В Ростове на Стачках выравнивают дом по уникальной технологии

На проспекте Стачки, 205, специалисты проводят работы по устранению крена многоквартирного дома. Поводом для вмешательства стали жалобы жителей, обнаруживших в здании серьезные трещины. Экспертиза показала, что наклон конструкции превышал норму в 2,5 раза, а в лифтовой шахте — в пять раз. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.