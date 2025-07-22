Юрию Дудю* заочно предъявлено обвинение в сборе данных о военной деятельности РФ

Отмечается, что поводом для претензий к Дудю* стало его халатное отношение к статусу иностранного агента в России. Блогер попросту не исполнял обязанности, предписанные ему законодательством РФ. Но помимо этого он также целенаправленно собирал данные о деятельности России в военной и военно-технических сферах.