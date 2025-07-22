Юрию Дудю* заочно предъявлено обвинение в сборе данных о военной деятельности РФ

Сбежавшему из России блогеру Юрию Дудю* заочно предъявили обвинение в целенаправленном сборе сведений о военной и военно-технической деятельности России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.
Отмечается, что поводом для претензий к Дудю* стало его халатное отношение к статусу иностранного агента в России. Блогер попросту не исполнял обязанности, предписанные ему законодательством РФ. Но помимо этого он также целенаправленно собирал данные о деятельности России в военной и военно-технических сферах.
«Дудю* заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей иноагента — прим.ред.)», — сказал неназванный собеседник РИА Новости.
Тем временем Юрий Дудь* также был объявлен в международный розыск. Соответствующее решение уже вынес Басманный районный суд Москвы. Все произошло во вторник, 22 июля. При этом подчеркивается, что поводом стало все то же неисполнение обязанностей иноагента.
* Физическое лицо, внесенное Минюстом в реестр иноагентов.