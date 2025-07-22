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Юрию Дудю* заочно предъявлено обвинение в сборе данных о военной деятельности РФ

Суд установил, что Юрий Дудь* осознанно не исполнял обязанности иностранного агента.

Источник: Комсомольская правда

Сбежавшему из России блогеру Юрию Дудю* заочно предъявили обвинение в целенаправленном сборе сведений о военной и военно-технической деятельности России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Отмечается, что поводом для претензий к Дудю* стало его халатное отношение к статусу иностранного агента в России. Блогер попросту не исполнял обязанности, предписанные ему законодательством РФ. Но помимо этого он также целенаправленно собирал данные о деятельности России в военной и военно-технических сферах.

«Дудю* заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей иноагента — прим.ред.)», — сказал неназванный собеседник РИА Новости.

Тем временем Юрий Дудь* также был объявлен в международный розыск. Соответствующее решение уже вынес Басманный районный суд Москвы. Все произошло во вторник, 22 июля. При этом подчеркивается, что поводом стало все то же неисполнение обязанностей иноагента.

* Физическое лицо, внесенное Минюстом в реестр иноагентов.