Красная панда Рыжик скончалась в возрасте 10 лет в Московском зоопарке

В Московском зоопарке в понедельник, 21 июля, скончалась красная панда по имени Рыжик — ей было почти 11 лет. При этом в среднем эти животные живут около девяти лет. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в пресс-службе учреждения.