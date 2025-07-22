Красная панда Рыжик скончалась в возрасте 10 лет в Московском зоопарке

В Московском зоопарке в понедельник, 21 июля, скончалась красная панда по имени Рыжик — ей было почти 11 лет. При этом в среднем эти животные живут около девяти лет. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в пресс-службе учреждения.
Панда приехала в зоопарк из Польши в 2015 году — тогда ей было 1,5 года. Она поселилась на экспозиции «Животные Азии» вместе с Зень, с которой впоследствии подружилась.
По словам сотрудников учреждения, Рыжик любил гулять, забираться повыше и наблюдать за посетителями, а спать предпочитал на улице, свернувшись и укрыв морду хвостом.
— Рыжик всегда был удивительно контактным и спокойным. Красная панда — единственный хищник в отделе млекопитающих, которого киперы могли кормить с руки, и Рыжик искренне радовался общению и всегда знал, у кого есть кусочек груши — его любимого лакомства, — говорится в сообщении.
С возрастом здоровье панды стало требовать больше внимания, и медицинские специалисты делали все возможное, чтобы продлить ее жизнь, передает Telegram-канал Московского зоопарка.
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