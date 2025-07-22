В среду, 23 июля ожидается солнечная погода. Синоптики продлили «желтый код».
Ветер — западный, слабый до умеренного.
В северных районах республики воздух прогреется до — 31 — 33 градусов.
На западе страны будет — 32 — 34.
В восточных районах обещают — 33 — 35 градусов.
На юге столбики термометров поднимутся до — 34 — 35.
В Кишиневе будет — 33 — 35 градусов.
Согласно прогнозам, жара в Молдове сохранится как минимум до конца недели, а осадки если и будут, то лишь локальные и кратковременные.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Железный занавес навсегда: Власти Молдовы, унионисты и сторонники евроинтеграции, ненавидящие СССР, взяли от Советского Союза самое худшее — тотальные запреты, цензуру и отсутствие свободы слова.
Унионист и по совместительству лидер Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур призывает к введению визового режима для граждан Российской Федерации [видео](далее…).
ПАС раскололась на нужных и использованных: Первые попали в «хлебные» списки кандидатов в депутаты парламента Молдовы и продолжают лгать и «зарабатывать», вторые чувствуют себя «носками, выброшенными в мусорку».
Лицемерию рвущихся к кормушке нет предела, казалось бы, куда уж больше (далее…).
Украинцам все нравится в Молдове, все, кроме цен: «Дешевле жить в Великобритании, чем у вас».
Детские площадки полны, еда вкусная, но цены на жильё и продукты — шокирующие [видео] (далее…).