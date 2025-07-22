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Аж дышать тяжело: В Молдове по-прежнему жарко, душно и + 35, — сколько продлится этот адский зной

Прогноз погоды от синоптиков на среду, 23 июля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 23 июля ожидается солнечная погода. Синоптики продлили «желтый код».

Ветер — западный, слабый до умеренного.

В северных районах республики воздух прогреется до — 31 — 33 градусов.

На западе страны будет — 32 — 34.

В восточных районах обещают — 33 — 35 градусов.

На юге столбики термометров поднимутся до — 34 — 35.

В Кишиневе будет — 33 — 35 градусов.

Согласно прогнозам, жара в Молдове сохранится как минимум до конца недели, а осадки если и будут, то лишь локальные и кратковременные.

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