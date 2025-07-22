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Белорусы могут оценить претендующую на знак качества продукцию по показателю эстетичности до 25 июля

При оценке учитывается информационная выразительность, гармоничность, рациональность формы, совершенство исполнения и оформления продукции и др. Каждый потребитель может принять участие в голосовании только один раз.

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 25 июля 2025 года потребители могут оценить претендующую на Государственный знак качества продукцию по показателю эстетичности, сообщили БЕЛТА в Госстандарте.

Сделать это можно онлайн в тематическом разделе «Государственный знак качества» на портале КАЧЕСТВО. БЕЛ — vote.gskp.by.

При оценке учитывается информационная выразительность, гармоничность, рациональность формы, совершенство исполнения и оформления продукции и др. Каждый потребитель может принять участие в голосовании только один раз.

В Госстандарте напомнили, что в 2025 году были внесены изменения в порядок и критерии присвоения продукции Государственного знака качества. С учетом этого областными и Минским городским исполкомами в Госстандарт представлены заявки более чем от 120 предприятий страны на 200 с лишним наименований продукции.

Они направлены в ответственные органы для оценки по четырем показателям качества (безопасность, экологичность, инновационность, технологичность). Пятый показатель — эстетичность — оценивают потребители. -0-