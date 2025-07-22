Белорусы могут оценить претендующую на знак качества продукцию по показателю эстетичности до 25 июля

В Госстандарте напомнили, что в 2025 году были внесены изменения в порядок и критерии присвоения продукции Государственного знака качества. С учетом этого областными и Минским городским исполкомами в Госстандарт представлены заявки более чем от 120 предприятий страны на 200 с лишним наименований продукции.