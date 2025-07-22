Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СКР поручил доложить о рукоприкладстве в частном детском саду в Нагаево

Бастрыкин потребовал доклад о рукоприкладстве в детсаду в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по проверке информации о рукоприкладстве в частном детском саду в Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

В СК поступило обращение от матери трехлетнего мальчика, которая сообщила о случаях применения физической силы к ее ребенку со стороны сотрудницы частного детского сада в селе Нагаево. Следователи организовали проверку по уголовной статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Бастрыкин поручил руководителю Следком Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.