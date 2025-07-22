Глава СКР поручил доложить о рукоприкладстве в частном детском саду в Нагаево

В СК поступило обращение от матери трехлетнего мальчика, которая сообщила о случаях применения физической силы к ее ребенку со стороны сотрудницы частного детского сада в селе Нагаево. Следователи организовали проверку по уголовной статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).