Движение в столице штатное и оценивается в четыре балла — Дептранс

«Движение в городе штатное и оценивается в четыре балла, по данным ЦОДД. Общая скорость потока — 40 км/ч», — говорится в материале.
Как уточняется, вдоль ранее закрытого участка метро от станции «Багратионовская» до «Кунцевской» работает бесплатный компенсационный маршрут автобусов КМ. Всего задействовано более 23 автобусов особо большого класса.
Благодаря профессионализму и слаженным действиям большого скопления пассажиров на остановках удалось избежать, отметили в Дептрансе. На месте помогали работе автобусов инспекторы ГКУ «Организатор перевозок» и сотрудники службы безопасности движения ГУП «Мосгортранс».
В пресс-службе попросили быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения.