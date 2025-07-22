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У Ольги Бузовой умерла любимая собака

Сегодня не стало любимой собаки Ольги Бузовой. Из-за сахара в крови Ева не могла передвигаться и ослепла. Об этом рассказала сама певица и телеведущая Ольга Бузова.

Бузова поделилась ужасной новостью о смерти собаки.

Сегодня не стало любимой собаки Ольги Бузовой. Из-за сахара в крови Ева не могла передвигаться и ослепла. Об этом рассказала сама певица и телеведущая Ольга Бузова.

«Моя бусинка улетела на облачка. Мой самый любимый мокрый нос, спасибо за счастье в 13 лет», — передает слова Бузовой «StarHit».

Звезда поделилась тем, что до этого Еву отвезли в стационар, где она находилась под наблюдением врачей. Прогнозы были неутешительные. Медики несколько дней боролись за жизнь Евы, но так и не смогли помочь. Также три года назад Бузова потеряла другого любимца семьи. Ушла из жизни другая ее любимая собака породы шпиц по кличке Челси.