У Ольги Бузовой умерла любимая собака

Звезда поделилась тем, что до этого Еву отвезли в стационар, где она находилась под наблюдением врачей. Прогнозы были неутешительные. Медики несколько дней боролись за жизнь Евы, но так и не смогли помочь. Также три года назад Бузова потеряла другого любимца семьи. Ушла из жизни другая ее любимая собака породы шпиц по кличке Челси.