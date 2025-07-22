Осужденных к пожизненному сроку впервые стали хоронить в именных могилах

Как рассказал «МК» криминолог Данил Сергеев, долгое время всех умерших в колониях для пожизненно осужденных хоронили в могилах под номерами. На табличках не было ни фамилии, ни дат рождения и смерти. При этом сотрудники колонии объясняли подобное тем, что среди пожизненно осужденных есть одиозные личности, к последнему месту их упокоения будут стекаться последователи. Между тем, практика захоронения в безымянных могилах с номерами противоречит гуманным ценностям. Она восходит своими корнями к гулаговским временам. То, что в колонии прекратили так хранить, добрый знак, по мнению Данила Сергеева. Примечательно, что некоторые родственники изъявляют желание забрать тело своего близкого и похоронить у него на родине. Им не отказывают в этой просьбе. Однако, надо сказать, что число таких, кто приезжает за телами своих родных, не так велико.