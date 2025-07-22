Почти 30 детей заболели в оздоровительном лагере на Урале

28 детей заболели в оздоровительном лагере «Аленушка» в Челябинской области. В настоящее время они помещены в медицинский изолятор учреждения и им оказывают необходимую помощь. Пятерых отдыхающих госпитализировали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), так как лагерь является частью ее социальной инфраструктуры.