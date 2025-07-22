Почти 30 детей заболели в оздоровительном лагере на Урале

28 детей заболели в оздоровительном лагере «Аленушка» в Челябинской области. В настоящее время они помещены в медицинский изолятор учреждения и им оказывают необходимую помощь. Пятерых отдыхающих госпитализировали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), так как лагерь является частью ее социальной инфраструктуры.
Заявляется, что дети почувствовали ухудшение самочувствия ночью 22 июля.
В пресс-службе отметили, что в учреждении провели санитарную обработку и увеличили кратность обработки кухонного блока, спальных корпусов и территории. Также в ЮУЖД подчеркнули, что подготовка к заезду в лагерь проводилась в строгом соответствии с установленными требованиями.
«Южно-Уральская железная дорога внимательно следит за состоянием здоровья детей, оказывает всестороннее содействие в выяснении обстоятельств случившегося», — заключили в пресс-службе.
В свою очередь телеграм-канал Ural Mash заявил, что дети могли подхватить кишечную инфекцию. Официально о каких-либо диагнозах пока не заявлялось.
Ранее стало известно о вспышке кишечной инфекции в другом российском лагере — в Ульяновской области. За помощью медиков, по данным Роспотребнадзора, обратились пятеро детей.