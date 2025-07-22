В Госдуме хотят запретить мешать отлову бродячих собак

В Государственную Думу представлен на рассмотрение проект закона, направленный на пресечение любых действий, мешающих проведению мероприятий по поимке бродячих животных.
Инициаторы законопроекта подчеркивают, что его целью является обеспечение безопасности населения, особенно таких уязвимых групп, как женщины и дети, от потенциальных опасностей, связанных с безнадзорными животными.
По данным СМИ, начиная с 2025 года, в 24 субъектах Российской Федерации зарегистрированы многочисленные инциденты, связанные с нападениями бродячих псов на граждан, в результате которых пострадали свыше 30 человек.