Китайский тренер приравняла победу над россиянками на ЧМ к олимпийскому золоту

Победу китайских синхронисток над российскими соперницами на чемпионате мира в Сингапуре можно приравнять к их достижениям на Олимпийских играх в Париже. Об этом во вторник, 22 июля, заявила тренер китайской сборной Сяохуань Чжан.
В технической программе российская команда спортсменок, которая вернулась после четырех лет перерыва и выступала под нейтральным статусом, заняла второе место, уступив победу китайским спортсменкам.
— Сборная Китая по синхронному плаванию впервые смогла очно сразиться со своими главными соперниками на таком уровне. Мы долго ждали этого момента. Эта золотая медаль не уступает золоту, которое мы завоевали на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Наши синхронистки сегодня выступили очень хорошо, — заявила Чжан.
Она подчеркнула, что ее подопечные улучшили то, в чем не преуспели в ходе предварительного этапа, и в результате одержали победу на чемпионате. Китайская тренер добавила, что новые правила больше не позволяют доминировать одной сборной в синхронном плавании, передает ТАСС.
21 июля российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзовые медали в технической программе дуэтов в ходе чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Первое место заняли синхронистки из Австрии Анна-Мария Александри и Айрини-Марина Александри, а серебро досталось китаянкам Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь.