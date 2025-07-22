Китайский тренер приравняла победу над россиянками на ЧМ к олимпийскому золоту

— Сборная Китая по синхронному плаванию впервые смогла очно сразиться со своими главными соперниками на таком уровне. Мы долго ждали этого момента. Эта золотая медаль не уступает золоту, которое мы завоевали на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Наши синхронистки сегодня выступили очень хорошо, — заявила Чжан.