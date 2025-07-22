Выявлен белок, связанный с развитием проблем с сердцем у людей с ожирения

Как отмечают ученые, набор лишнего веса не только повышает вероятность развития диабета второго типа и большого числа опухолей, но и нескольких болезней сердца, в том числе гипертонии, атеросклероза и кардиомиопатии. Это в том числе связано с тем, что избыток глюкозы в кровотоке ведет к переменам в метаболизме мышечных клеток сердца, в результате которых те почти перестают расщеплять молекулы жирных кислот и переключаются на сжигание углеводов.