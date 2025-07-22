Bild: в немецких магазинах прячут кофе от покупателей из-за роста краж

Розничные магазины Берлина и других регионов Германии начали убирать кофе с открытых витрин из-за значительного увеличения числа краж, пишет издание Bild.
В результате подорожания кофе на 12%, число подобных хищений резко возросло. Владельцы торговых точек вынуждены теперь прятать кофе от своих потенциальных покупателей.
Для предотвращения кражи кофе продавцы применяют различные методы: в некоторых местах размещают только изображения упаковок, в других — хранят продукцию за стеклом.
В одном из филиалов берлинского магазина на Бергштрассе выставляют на полках не более двух упаковок кофе. Таким образом, даже в случае кражи ущерб будет минимальным, а отсутствие товара на полке сразу привлечет внимание сотрудников.
Ущерб от магазинных краж в Берлине за прошлый год составил около 200 миллионов евро. Такие масштабы хищений ставят под угрозу существование розничной торговли.
Ранее также сообщалось, что Россия обогнала Германию по объемам произведённого пива, переместившись на пятое место в мировом рейтинге.