«Существует вероятность повреждения надгробий». МЧС показало видео, как убирают заваленные деревьями кладбища после урагана в Могилеве

МЧС показало, как убирают заваленные деревьями кладбища после урагана в Могилеве. Информацию и видео разметили в официальном телеграм-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям.
«Сегодня помощь оказывают более 100 человек, также присоединились работники Республиканского отряда специального назначения “Зубр”, — говорится в сообщении.
Начальник факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Университета гражданской защиты Дмитрий Миканович сообщил, что и далее продолжаются работы, связанные с ликвидацией последствий стихии в Могилевской области (подробнее мы писали здесь). Он уточнил, что проводится уборка аварийных деревьев, распиловка и их вынос для последующей загрузки.
— Сложность работы состоит в том, что сейчас находятся очень плотно надгробия. Существует вероятность того, что их можно повредить. Но производим работы таким образом, чтобы не нанести ущерб захоронениям, — пояснил Миканович.
МЧС и далее ликвидирует последствия урагана на кладбищах в Могилеве. Фото: скриншот с видео МЧС Беларуси.
Директор Могилевского городского коммунального унитарного предприятия «Специализированный комбинат обслуживания населения» Яна Страх-Макиева обратила внимание, что после урагана пострадали гражданские кладбища. Она подчеркнула: очень много поваленных деревьев из-за чего были искалечены надмогильные сооружения, ограды.
— Силами МЧС пытаемся восстановить гражданские кладбища, — подчеркнула Страх-Макиева.
МЧС и далее ликвидирует последствия урагана на кладбищах в Могилеве. Фото: скриншот с видео МЧС Беларуси.
Она обратилась к могилевчанам и сказала, что уборка в местах захоронения и прилегающей территории — это 50 сантиметров от ограды — обязанность граждан. Представитель предприятия добавила, что спасатели работают с 08.00 и до позднего вечера.
Ранее глава МЧС сказал о разрушенных ураганом 11 кладбищах в Могилеве: «Повреждено — это ничего не сказать».
Кроме того, власти сделали заявление про работу детских садов после урагана в Беларуси.
Также мы писали, что в Могилеве ураган унес будку с собакой в поле: «Собака-белка, а это ее ракета».