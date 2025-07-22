Газманов стал задумываться о пенсии: видео

Олег Газманов отмечает день рождения. Сегодня артисту исполняется 74 года. Олег Михайлович встретит праздник на сцене: это стало его доброй традицией. Несмотря на возраст, количество концертов Газманов не сокращает. Он по-прежнему активно гастролирует, радуя поклонников своими хитами. Правда, признался, что стал задумываться и об уходе на пенсию. В какие моменты это происходит, а также, что думает Газманов по поводу наложенных на него санкций Запада, смотрите в нашем видео. Фото: Лилия Шарловская.