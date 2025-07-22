Почти 50 животноводческих объектов реконструируют и построят в Брестской области в этом году

В сельхозпредприятиях Брестской области в 2024 году надоили более 7,7 тыс. л молока на одну корову. В первой половине этого года — 4,1 тыс. л. «В таких условиях с ростом продуктивности, конечно, появляется много тонких вещей, на которые надо обращать внимание и которые надо учитывать и в технологии, и, соответственно, в строительстве объектов», — обратил внимание Дмитрий Городецкий. Он добавил, что в регионе рассматривают возможность реконструкции МТК, построенных даже десять лет назад. Такой подход объясняется необходимостью создания комфортных условий для содержания скота. На продуктивности сказываются кормление, орошение, даже освещение.