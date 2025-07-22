Почти 50 животноводческих объектов реконструируют и построят в Брестской области в этом году

22 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2025 году построят и реконструируют 47 животноводческих объектов. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Дмитрия Городецкого, в хозяйствах юго-западного региона 90% поголовья дойного стада уже содержится в молочно-товарных комплексах с современными условиями. «Остается 10%. По этому вопросу есть соответствующее поручение главы государства — о переводе до 2030 года всего поголовья дойного стада на беспривязное содержание. Мы в области разработали соответствующую программу. Каждый год будем строить определенное количество животноводческих объектов, в том числе молочно-товарных комплексов. В этом году — 47. Как и поручено, к 2030 году выполним задачу», — сказал первый зампредседателя Брестского облисполкома.
В сельхозпредприятиях Брестской области в 2024 году надоили более 7,7 тыс. л молока на одну корову. В первой половине этого года — 4,1 тыс. л. «В таких условиях с ростом продуктивности, конечно, появляется много тонких вещей, на которые надо обращать внимание и которые надо учитывать и в технологии, и, соответственно, в строительстве объектов», — обратил внимание Дмитрий Городецкий. Он добавил, что в регионе рассматривают возможность реконструкции МТК, построенных даже десять лет назад. Такой подход объясняется необходимостью создания комфортных условий для содержания скота. На продуктивности сказываются кормление, орошение, даже освещение.
«Залог роста продуктивности — не только генетические данные, качество кормов. Новшества применяются, чтобы повысить аппетит животного», — подчеркнул первый заместитель председателя облисполкома. В нынешнем году на Брестчине нацелены получить не менее 8 тыс. л на одну корову.
В июле впервые в истории Брестской области среднесуточный удой молока на корову достиг 40 л. Такого результата достигла команда УП «Молодово-Агро» Ивановского района. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик поздравил тружеников села с таким достижением. «Сегодня наша область в сутки производит 6,9 тыс. т молока. Результаты прошлого года впечатляют. Средний надой на корову составил 7731 кг. Валовое производство молока по прошлому году — 2 млн 322 тыс. кг, — отметил глава области. — Результат, которого вы достигли, конечно, впечатляет. Но останавливаться ни в коем разе нельзя». К слову, Ивановский район является одним из лидеров по производству молока в Брестской области и в республике.
Директор ОАО Молодово-Агро«Степан Халько пояснил, что специалисты проделали многолетнюю кропотливую работу. “40 л молока не так просто получить. Мы к этому результату шли ни год, ни два, а десятки лет. В совокупности очень много моментов, которые решают. В нашем случае решающую роль сыграла селекция животных, кропотливая работа с людьми”, — сказал руководитель. Он добавил, что самое серьезное внимание уделяется качеству кормов и кормлению животных. В этом плане налажено тесное сотрудничество со специалистами, которые на научной основе дают все рекомендации. Они анализируют ситуацию на ферме дважды в неделю.
Сейчас в хозяйстве строят новый молочно-товарный комплекс, где применяются новшества. Рассчитан он на содержание 580 животных. Благодаря внедрению передовых технологий повысится продуктивность. МТК намерены ввести в эксплуатацию до конца года. -0-