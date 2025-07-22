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Мединского наградили медалью имени Станислава Говорухина

Владимир Мединский сообщил, что для него это большая честь.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что его наградили медалью имени Станислава Говорухина в Госдуме.

«Награжден учрежденной Государственной думой РФ медалью Станислава Говорухина, одного из самых уважаемых мной людей нашего времени», — написал Владимир Мединский в Telegram.

Помощник российского лидера отметил, что для него это большая честь.

Напомним, медаль имени Станислава Говорухина вручают за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности, в патриотическом воспитании и международном сотрудничестве. Ее учредили в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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