Мединского наградили медалью имени Станислава Говорухина

Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что его наградили медалью имени Станислава Говорухина в Госдуме.
«Награжден учрежденной Государственной думой РФ медалью Станислава Говорухина, одного из самых уважаемых мной людей нашего времени», — написал Владимир Мединский в Telegram.
Помощник российского лидера отметил, что для него это большая честь.
Напомним, медаль имени Станислава Говорухина вручают за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности, в патриотическом воспитании и международном сотрудничестве. Ее учредили в 2023 году.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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