Скончался рок-музыкант Оззи Осборн

Британский рок-музыкант Оззи Осборн, один из основателей и фронтмен хэви-метал группы Black Sabbath, скончался в возрасте 76 лет. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили его родственники.
— С такой печалью, которую не передать словами, мы вынуждены сообщить, что сегодня утром скончался наш любимый Оззи Осборн. Он находился в кругу семьи и был окружен любовью, — рассказала семья музыканта.
Артист страдал болезнью Паркинсона, а в последние годы у него появились и другие проблемы со здоровьем, включая осложнения после травм, полученных в результате падения в 2019 году, передает Sky News.
6 июля Оззи Осборн и другие участники группы Black Sabbath воссоединились и в последний раз вышли на сцену перед публикой в английском городе Бирмингем. В рамках концерта, который длился десять часов, музыканты исполнили свои известные песни, включая «War Pigs», «NIB», «Iron Man» и «Paranoid». В мероприятии также приняли участие группы Guns N" Roses, Metallica, Slayer, Alice In Chains и другие музыкальные коллективы.