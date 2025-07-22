В столице проходит финал конкурса на лучшего спасателя года

Утром 22 июля в Москве стартовал финальный этап конкурса «Московские мастера» в профессии спасатель. Около 20 участников, представляющих пять спасательных организаций городского и федерального подчинения, соревнуются на земле, на воде и почти что в воздухе — на высотных конструкциях. В результате конкурса определится имя лучшего спасателя Москвы 2025 года, а арсенал спасателей пополнится новыми методами, отработанными прямо на соревнованиях.
На построении участников конкурса — девять утра, спасательная станция в Строгинском затоне — двадцать молодых мужчин. Рослых, веселых, но с глазами, говорящими о непростом опыте. Впрочем, все профессионалы-спасатели — и пожарные, и те, что работают на воде, и специалисты по «разгребанию» техногенных аварий — такие. А здесь лучшие из лучших: эти двадцать были отобраны из примерно восьмисот спасателей.
— Спасатель — это уникальный человек, — говорит на открытии финала Дмитрий Скоркин, первый заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. — Только спасатель по закону должен постоянно искать пострадавших и оказывать им помощь. Условия отработаны уже годами, мы будем оценивать не только физическую подготовку, теоретические знания, но и вашу смекалку. Каждое задание, особенно практическое, будет давать вам возможность распределить ресурсы для выполнения сложных упражнений.
Первый день соревнований посвящен физической подготовке, теоретическому конкурсу (между собой спасатели называют его «компьютер»), а затем спасению на воде. Сразу после построения часть спасателей отправилась разминаться на турник: подтягивание — это ключевой элемент ОФП, — а с причала станции начали, опять же в тренировочных целях, кидать в цель спасательные средства: круги и так называемые «концы Александрова». Водные соревнования во второй половине дня — красивое зрелище: спасатели будут плавать на скорость на дистанции в 50 и 100 метров, нырять за манекеном-пострадавшим, а затем и оказывать ему первую помощь.
Второй этап соревнований состоится 23 июля на учебном полигоне в Апаринках. Там будут отрабатываться элементы техносферной безопасности: оказание первой помощи, ориентирование, работа на высоте. Иными словами, спасателям предстоит показать свои альпинистские навыки, необходимые в современном городе с его высотной застройкой. А 24 июля пройдет суперфинал, где окончательно определится победитель.
Цель конкурса, по словам замглавы департамента, — дать спасателям проявить себя с лучшей стороны, показать свой профессионализм. Кроме того, это хорошая агитация для тех, кто задумывается о выборе профессии. Наконец, соревнования — это хороший способ изобретения новых методов и приемов спасения. «Мы даем контрольное время, контрольную точку по спасению человека, но при этом участник сам продумывает траекторию, оборудование для выполнения задания. То есть включает голову, — говорит Скоркин. — Иногда благодаря сообразительности, навыкам и знаниям человек, поначалу показывающий слабый результат, оказывается первым».
От города победитель получает денежный приз — 300 тысяч рублей, но еще важнее высокий авторитет среди коллег. На ближайший год — неоспоримый. Кроме того, обычно спасателям-чемпионам присваивают новое звание или повышают в должности. В общем, есть за что бороться.
Но дело не только в призах и уважении товарищей (кстати, между собой спасатели, особенно опытные, так и сохранили это советское обращение). Важнее, что приемы, которые придумали участники ради победы, могут стать «именными ноу-хау»: оценив решения участников, руководство включает описание этих приемов в приказы в качестве рекомендаций.
— На соревнованиях у нас есть очень важная возможность применить те приемы, примериться к тем решениям, которые в повседневной практике еще не встречались, но могут встретиться, — говорит участник соревнований Евгений Гришанов (МГПСС). — Поэтому опыт получается очень важный.
— Хочется пожелать вам победы, — сказала, открывая соревнование, заведующая отделом правовой работы и охраны труда аппарата комитета МГО Профсоюза работников госучреждений Вера Александрова. — Ну, а если даже не первое место, каждый из вас в любом случае лучший из лучших и мы вами уже гордимся.
Напомним, конкурс на звание лучшего спасателя — одна из «номинаций» городского конкурса «Московские мастера», предусматривающего соревнования в 40 специальностях и проводящегося с 1998 года. Цель этого конкурса — поощрить профессиональное развитие в наиболее востребованных столицей специальностях. В этом году уже прошли конкурсы на лучшего водителя автобуса, экскурсовода, токаря, слесаря, фрезеровщика; свои чемпионы определились среди профессионалов уборки, специалистов по охране труда, культурно-просветительских работников и педагогов.