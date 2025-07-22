В столице проходит финал конкурса на лучшего спасателя года

Первый день соревнований посвящен физической подготовке, теоретическому конкурсу (между собой спасатели называют его «компьютер»), а затем спасению на воде. Сразу после построения часть спасателей отправилась разминаться на турник: подтягивание — это ключевой элемент ОФП, — а с причала станции начали, опять же в тренировочных целях, кидать в цель спасательные средства: круги и так называемые «концы Александрова». Водные соревнования во второй половине дня — красивое зрелище: спасатели будут плавать на скорость на дистанции в 50 и 100 метров, нырять за манекеном-пострадавшим, а затем и оказывать ему первую помощь.