Магнитные бури 23 июля 2025: Солнце нестабильно

На поверхности Солнца была зафиксированы две очередные вспышки 22 июля 2025 года. Первая — в 10:59 по мск, она продлилась 16 минут и была классифицирована как C2.8. Второе событие произошло в 13:00 по московскому времени, длилось чуть больше 20 минут и было классифицировано как вспышка уровня C2.6, что соответствует категории обычных солнечных выбросов.