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Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн

Музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет.

Музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщила его семья во вторник, 22 июля.

Близкие легендарного британского рок-музыканта заявили, что с грустью вынуждены сообщить печальную новость. Осборн скончался утром 22 во вторник.

Сообщается, что он был с семьей и окружен любовью. Причина смерти не называется.

Родные Оззи также попросили всех уважать семейную частную жизнь в это непростое время.

Основатель легендарной группы Black Sabbath сыграл свой прощальный концерт три недели назад вместе с группой на фестивале в Бирмингеме в Великобритании. На этот концерт группа собралась в полном составе впервые за 20 лет.