Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн

Музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщила его семья во вторник, 22 июля.
Близкие легендарного британского рок-музыканта заявили, что с грустью вынуждены сообщить печальную новость. Осборн скончался утром 22 во вторник.
Сообщается, что он был с семьей и окружен любовью. Причина смерти не называется.
Родные Оззи также попросили всех уважать семейную частную жизнь в это непростое время.
Основатель легендарной группы Black Sabbath сыграл свой прощальный концерт три недели назад вместе с группой на фестивале в Бирмингеме в Великобритании. На этот концерт группа собралась в полном составе впервые за 20 лет.