Жетон выступил в роли щита: Российский боец чудом остался жив после попадания осколка снаряда

Кулон с изображением православного святого Николая Чудотворца остановил осколок, который мог попасть прямо в сердце военнослужащего российских войск. Об этом сообщил в Telegram-канале Военный отдел Московского Патриархата, опубликовав фото с жетоном.
«Этот кулон со святителем Николаем Чудотворцем остановил осколок, летевший прямо в сердце воина. Святитель Николай, моли Бога о нас!», — говорится в публикации.
Фото из Telegram-канала Военного отдела Московского Патриархата.
На фотографии заметно, что кулон по длине небольшого размера. После удара осколка украшение оказалось деформировано, а в центре остался темный след. Таким образом, можно сказать, что жетон выступил в роли «щита».
Информация о самом военнослужащем, а также о его части и других деталях инцидента, не раскрывается.
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