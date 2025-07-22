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Жетон выступил в роли щита: Российский боец чудом остался жив после попадания осколка снаряда

Кулон с Николаем Чудотворцем остановил летевший в сердце военного ВС РФ осколок.

Источник: Комсомольская правда

Кулон с изображением православного святого Николая Чудотворца остановил осколок, который мог попасть прямо в сердце военнослужащего российских войск. Об этом сообщил в Telegram-канале Военный отдел Московского Патриархата, опубликовав фото с жетоном.

«Этот кулон со святителем Николаем Чудотворцем остановил осколок, летевший прямо в сердце воина. Святитель Николай, моли Бога о нас!», — говорится в публикации.

Фото из Telegram-канала Военного отдела Московского Патриархата.

На фотографии заметно, что кулон по длине небольшого размера. После удара осколка украшение оказалось деформировано, а в центре остался темный след. Таким образом, можно сказать, что жетон выступил в роли «щита».

Информация о самом военнослужащем, а также о его части и других деталях инцидента, не раскрывается.

Ранее стало известно, что участник спецоперации Илья Казаков чудом выжил, когда подорвался с товарищем на мине. В результате инцидента военный потерял обе ноги. Однако он не опустил руки и вернулся в родной город, чтобы написать книгу.