После тяжелой болезни умер депутат Госдумы, уроженец Ростовской области Михаил Тарасенко

Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», уроженец Таганрога Михаил Тарасенко умер после продолжительной болезни. Ему было 77 лет. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Он отметил профессионализм и человеческие качества усопшего. На пленарном заседании депутаты Госдумы почтили минутой молчания память своего коллеги.
Напомним, Михаил Тарасенко был также членом Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. А в профсоюзное движение он пришел из металлургии.
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