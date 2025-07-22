Умер Оззи Осборн

За свою более чем 50-летнюю карьеру он дал свыше 2,5 тыс. концертов, включая выступления в России. В 2023 году Осборн объявил о завершении гастрольной деятельности из-за ухудшения здоровья. В 2019 году он получил травму позвоночника, а в 2020 году сообщал о борьбе с болезнью Паркинсона. 6 июля Black Sabbath воссоединилась для прощального концерта. На сцене Осборн восседал на черном троне, так как из-за болезни уже не мог ходить.