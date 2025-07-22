Лучше бежать, чем говорить: в шоу «Погоня» звезды блеснули «остроумием»

И много ли об этом сказали или написали? Кто сделал про это мем или запустил шумиху в социальные сети? Но вот вам спалившаяся парочка — и группа оказалась везде. Пожалуй, никогда ранее Coldplay не упоминали так часто, как в последние дни, и эти упоминания совсем не о музыке. В общем, культура, даже самая понятная и супермассовая, вдрызг проиграла светскому видосу, за который ухватились все кому не лень. Есть здесь какая-то антисанитария, хотя специфический запашок — это еще одна приманка.