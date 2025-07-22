Лучше бежать, чем говорить: в шоу «Погоня» звезды блеснули «остроумием»

В разных реалити над звездами принято издеваться в местах экзотических и неблизких. Решение устроить забег со знаменитостями в московских декорациях выглядит не только свежим, но и логичным. Все-таки беготня — это что-то очень московское.
В шоу «Погоня» разные звезды пытаются убежать от брутальных мужчин в костюмах. Мужчины должны догнать известных и не самых известных людей и сорвать с них ленточку. Победит тот, кто сохранит свою ленточку и доберется до финиша.
Продюсерам развлекательных проектов сейчас не позавидуешь. Сложно представить что-то более оторванное от жизни, чем испытание звезд на прочность за призовые деньги. Но кому-то, безусловно, нравится ситуация, которую люди молодые сейчас обозначают словосочетанием «словить кринж». И кринж в «Погоне» ловят очень даже успешно.
Анастасия Волочкова бежит по ВДНХ с пуантами в руках (это ее талисман), блогер Мария Погребняк в парке Горького прячется в мусорном ящике и потом избавляется от заноз, кто-то признается в намерении потратить призовые деньги на увеличение груди. К тому же кипит светская жизнь. Звезды сдают друг друга за дополнительные призовые. Предложение ведущего поднять участникам шоу оплату их времени в игре с пяти до десяти тысяч рублей за какое-нибудь дополнительное испытание для многих зрителей, скорее всего, звучит издевательством над здравым смыслом. Но увеличение груди дело недешевое.
Местные компании, занятые производством программ, научились довольно лихо снимать разные реалити. «Погоня» как будто погружает зрителей в стремительный забег: сбивчивое дыхание, испуганные глаза, резкие повороты — все это и правда держит в напряжении. Но потом участники шоу начинают что-то комментировать, и сразу понятно, что им лучше бежать, чем говорить. Видимо, за беготню платят лучше, чем за разговоры.
КРУТО ТЫ ПОПАЛ.
Телевидение как передача видео в прямом эфире по-прежнему обладает мощной силой. Парочка, которая попала на экраны во время шоу Coldplay, испытала это на себе. Случайный план, включенный в трансляцию, — а шума больше, чем на громком стадионном концерте.
Большой босс из IT-компании обнимался со своей коллегой на концерте, режиссер трансляции вывел их на экран (сейчас во время шоу часто принято показывать поцелуи и обнимашки, не спрашивая тех, кто целуется и обнимается; но это вроде как традиция, все знают о камере-шпионе) — и началась настоящая истерика. Коллег, у которых есть семьи, предали товарищескому суду, начальника отстранили от дел, в Сети гуляют мемы и шутки, Лиам Гэллахер посвящает в ходе концерта Oasis песню всем влюбленным и добавляет, что бояться нечего — никаких камер, как у Coldplay.
Что касается Coldplay, то они вправе слегка обидеться. Их тур Music Of The Spherees начался в 2022 году, группа побывала всюду, где знают о мировой поп-музыке, и во многие места возвратилась снова. Наконец, само путешествие проходит по очень высоким экологическим стандартам. Всю энергию для шоу производит одна батарея, способ зарядки которой тщательно контролируется, вода экономится, мусор и пластик минимизируются, музыканты передвигаются на самолетах, использующих биотопливо…
И много ли об этом сказали или написали? Кто сделал про это мем или запустил шумиху в социальные сети? Но вот вам спалившаяся парочка — и группа оказалась везде. Пожалуй, никогда ранее Coldplay не упоминали так часто, как в последние дни, и эти упоминания совсем не о музыке. В общем, культура, даже самая понятная и супермассовая, вдрызг проиграла светскому видосу, за который ухватились все кому не лень. Есть здесь какая-то антисанитария, хотя специфический запашок — это еще одна приманка.