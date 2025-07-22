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Нарколог Тюрин предупредил об опасных последствиях привычки пить пиво по вечерам

Постоянное употребление алкоголя, например, по вечерам после работы, может привести к развитию многих опасных заболеваний, в том числе алкоголизма. Об этом предупредил нарколог Андрей Тюрин.

Постоянное употребление алкоголя, например, по вечерам после работы, может привести к развитию многих опасных заболеваний, в том числе алкоголизма. Об этом предупредил нарколог Андрей Тюрин.

По словам медика, зависимость от спиртного развивается постепенно, и нередко клиническими алкоголиками становятся те, кто начинал с регулярного потребления небольших дозировок. Доктор добавил, что пристрастие к спиртному способно провоцировать гормональные проблемы и болезни сердечно-сосудистой системы.

— Механизм развивается довольно просто: пиво содержит этанол, который вызывает выброс гормона удовольствия дофамина. Со временем мозг требует все больше алкоголя для удовольствия, — передает слова Тюрина Lenta.ru.

Доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что среднестатистический гражданин России, страдающий от алкогольной зависимости, — это живущий в селе мужчина в возрасте около 55−59 лет, который не работает или занимается неквалифицированным трудом.

Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил, что алкогольные коктейли и алкоэнергетики опасны из-за содержания примесей и сахара.

Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.