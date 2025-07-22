Нарколог Тюрин предупредил об опасных последствиях привычки пить пиво по вечерам

По словам медика, зависимость от спиртного развивается постепенно, и нередко клиническими алкоголиками становятся те, кто начинал с регулярного потребления небольших дозировок. Доктор добавил, что пристрастие к спиртному способно провоцировать гормональные проблемы и болезни сердечно-сосудистой системы.