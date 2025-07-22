В Минске разыскивают 14-летнего мальчика. Он болен аутизмом и не разговаривает

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске разыскивается 14-летний Андрей Сакович. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.
По информации оперативников, 22 июля днем мальчик ушел с дворовой территории дома № 147 по проспекту Независимости. На вид ему 13−14 лет, рост 165−170 см, среднего телосложения. В момент исчезновения он был одет в серые шорты, майку, носки и коричневые босоножки. У мальчика есть особая примета: он страдает аутизмом и не разговаривает.
Оперативники просят всех, кто знает о местонахождении подростка, сообщить в Первомайское РУВД Минска по следующим телефонам: 8044−715−26−88, 8044−750−26−78, 8029−356−02−60 или по номеру 102. Также можно отправить сообщение в чат-бот. -0-