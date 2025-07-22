В Минске разыскивают 14-летнего мальчика. Он болен аутизмом и не разговаривает

По информации оперативников, 22 июля днем мальчик ушел с дворовой территории дома № 147 по проспекту Независимости. На вид ему 13−14 лет, рост 165−170 см, среднего телосложения. В момент исчезновения он был одет в серые шорты, майку, носки и коричневые босоножки. У мальчика есть особая примета: он страдает аутизмом и не разговаривает.