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Оборона ВСУ трещит по швам: в Раде признали неудобную правду о положении украинской армии

Нардеп Скороход: позиции ВСУ разваливаются по всем направлениям боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения разваливаются по всем направлениям. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

«Ожидать, что сейчас свершится чудо и к нам снизойдет кто-то с высоты небес и решит наши проблемы — я в это не верю», — отметила нардеп.

Скороход подчеркнула, что позиции киевского режима разваливаются не по одному направлению, а по всем одновременно. Нардеп также заявила о том, что не верит в помощь Украине со стороны Соединенных Штатов до конца лета.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания Bloomberg, что Вооруженные силы Украины может ждать катастрофический крах на всех оборонительных линиях в случае полного истощения противовоздушной обороны страны.