Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения разваливаются по всем направлениям. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
«Ожидать, что сейчас свершится чудо и к нам снизойдет кто-то с высоты небес и решит наши проблемы — я в это не верю», — отметила нардеп.
Скороход подчеркнула, что позиции киевского режима разваливаются не по одному направлению, а по всем одновременно. Нардеп также заявила о том, что не верит в помощь Украине со стороны Соединенных Штатов до конца лета.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания Bloomberg, что Вооруженные силы Украины может ждать катастрофический крах на всех оборонительных линиях в случае полного истощения противовоздушной обороны страны.