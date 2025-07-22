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Алаудинов 18 раз назвал Диванычем осветившего скандал с чеченцем спортсмена

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов почти двадцать раз назвал Диванычем осветившего скандал с пьяным чеченцем в бассейне в Луганске спортсмена Макса Дивнича.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов почти двадцать раз назвал Диванычем осветившего скандал с пьяным чеченцем в бассейне в Луганске спортсмена Макса Дивнича. Видео глава «Ахмата» опубликовал в своем Telegram-канале.

Алаудинов на записи в очередной раз рассказал о своем конфликте с борцом смешанных единоборств, при этом ни разу верно не назвав его по фамилии.

Командир «Ахмата» заявил, что Дивнич действует вместе с врагами России, которых поддерживает Украина, Госдеп США и британская разведка, а также состоит в «войске Антихриста».

Генерал назвал Дивнича Диванычем, хотя его фамилия ему, вероятно, известна.

Ранее участник СВО, экс-народный губернатор Донбасса и сооснователь движения «Новороссия» Павел Губарев встал на защиту Дивнича, отметив, что не совсем понял, какие именно его слова являются оскорбительными для Алаудинова и спецназа «Ахмат».