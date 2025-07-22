Россиянам рассказали, какой продукт убивает мозг

Рацион, включающий рыбу, оливковое масло, овощи и орехи, способствует снижению вероятности развития когнитивных нарушений. В то же время избыточное потребление сахара негативно сказывается на инсулиновой сигнализации в нейронах, а употребление фастфуда ускоряет формирование амилоидных бляшек в мозге. Об заявил заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Александр Шмукер.