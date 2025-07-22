«Ростех» заявил о попытках Abrams подражать российским танкам

«Недавно было сообщение, что США планируют усилить защиту своих Abrams, которые, по имеющимся данным, плохо себя показали на поле боя. По планам Пентагона, они получат спецпокрытие, снижающее тепловую заметность, а также элементы пассивной защиты от атак FPV-дронов. По сути, спецпокрытие — это аналог нашей “Накидки”, дополнительная защита — аналог нашего набора экранов, сеток, решеток и выносных конструкций наподобие “мангала”, — отметил он.
Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что российские конструкторы изучили немецкий танк Leopard, но не обнаружили в его конструкции решений, которые стоило бы заимствовать — как и у американского Abrams.
Танк Т-90М является «самым умным» в зоне военной операции на Украине, говорили в госкорпорации. Там также заявляли, что машина «на голову превосходит» западных конкурентов.