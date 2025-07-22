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«Ростех» заявил о попытках Abrams подражать российским танкам

Американское оборонное ведомство планирует модернизировать броню танка Abrams — с оглядкой на российский опыт и разработки, в том числе Т-90М «Прорыв», заявил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, его слова приводятся в телеграм-канале госкорпорации.

Источник: AP 2024

«Недавно было сообщение, что США планируют усилить защиту своих Abrams, которые, по имеющимся данным, плохо себя показали на поле боя. По планам Пентагона, они получат спецпокрытие, снижающее тепловую заметность, а также элементы пассивной защиты от атак FPV-дронов. По сути, спецпокрытие — это аналог нашей “Накидки”, дополнительная защита — аналог нашего набора экранов, сеток, решеток и выносных конструкций наподобие “мангала”, — отметил он.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что российские конструкторы изучили немецкий танк Leopard, но не обнаружили в его конструкции решений, которые стоило бы заимствовать — как и у американского Abrams.

Танк Т-90М является «самым умным» в зоне военной операции на Украине, говорили в госкорпорации. Там также заявляли, что машина «на голову превосходит» западных конкурентов.