Неделя нулевого травматизма пройдет в организациях Минтранса с 28 июля

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 28 июля в организациях системы Минтранса стартует Неделя нулевого травматизма. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.
Как отметили в ведомстве, ключевым событием недели станет проведение семинара по транспортной безопасности и охране труда, посвященного реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».
Так, практический семинар состоится 30 июля в Минске. В нем примут участие руководители предприятий автомобильного, железнодорожного, воздушного, водного транспорта и дорожного хозяйства, профактив.
В программе пленарное заседание, которое пройдет на базе Образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС Беларуси. В повестке вопросы обеспечения безопасности, в том числе безопасности движения и эксплуатации транспорта, охраны труда, пожарной безопасности. А также ознакомление с условиями труда в ОАО «Белмагистральавтотранс» и электродепо «Могилевское» ГП «Минский метрополитен».-0-