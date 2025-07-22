Неделя нулевого травматизма пройдет в организациях Минтранса с 28 июля

В программе пленарное заседание, которое пройдет на базе Образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС Беларуси. В повестке вопросы обеспечения безопасности, в том числе безопасности движения и эксплуатации транспорта, охраны труда, пожарной безопасности. А также ознакомление с условиями труда в ОАО «Белмагистральавтотранс» и электродепо «Могилевское» ГП «Минский метрополитен».-0-