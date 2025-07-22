Сериал «Ангел мести» не прошел проверку классикой

Сериал «Ангел мести» стал еще одним прочтением классического сюжета о графе Монте-Кристо. Море, яхты, курортная атмосфера, путешествия во времени, детективная аура… Можно сказать, что создатели проекта предложили публике довольно много для летней передышки с большими премьерами в телеэфире. Но хватило ли этого для того, чтобы появился смысл в новой попытке осовременить роман Дюма?
Главный герой «Ангела мести» — молодой офицер, которого еще в девяностые признали виновным в не совершенном преступлении. Жертва заговора сослуживцев теряет все и чудом остается жив. Спустя годы он успешный бизнесмен, живет под другим именем и не оставляет идею восстановить справедливость. У тех, кто виновен во всех его бедах, сытая безмятежная рутина и завидное служебное положение. Такие люди привыкли чувствовать себя неуязвимыми, и тем страшнее для них будет столкнуться с местью того, кого они считали мертвым.
Как говорит режиссер сериала Дарья Полторацкая, сюжет о графе Монте-Кристо сейчас воспринимается с трудом, потому что месть, по мнению современных психологов, крайне непродуктивная и саморазрушительная затея прежде всего для тех, кто ее задумал. В наше время принято прорабатывать свои эмоции, оставлять позади плохое и стремиться к лучшему. Возможно, поэтому главный герой сначала дает своим обидчикам шанс раскаяться, а уж потом включает правосудие в том виде, как себе его представляет.
В целом для любителей не самых амбициозных детективов все это совсем неплохо выглядит. Денис Никифоров и Даня Киселев (они играют главного героя, соответственно, в зрелом возрасте и в молодости) неплохо вписались в ситуацию «было-стало». Татьяна Арнтгольц достаточно убедительна в образе дамы, страдающей от того, что пришлось выйти замуж за злодея, который едва не сжил со свету возлюбленного. Злодеи тоже вполне себе. От перемещений во времени не рябит в глазах, как это иногда случается, героев довольно много, но путаницы с ними не происходит. И даже финал не очевиден уже на второй серии.
Однако федеральная мелодрама с детективной линией здесь все же проявляется довольно быстро. Некоторые персонажи как будто не в кино играют, а вещают с театральной сцены и хотят докричаться до балкона. Только главный герой здесь соткан из противоречий, но пафос произносимых им речей ввергает в немного комедийное восприятие некоторых эпизодов. Люди, окружающие персонажа Дениса Никифорова, устроены настолько просто, что у публики вряд ли появится даже намек на сомнение по поводу их моральности или аморальности.
Но все эти особенности трудно назвать новыми. Так уж устроен здесь сериальный цех: лучше быть проще и понятнее, кому-то удается показывать фокусы, но чаще с публикой разговаривают как с не самыми сообразительными детьми. Есть, правда, проблемы и посерьезнее.
Первая из них заключается в классике. Почему-то чем больше интерпретируют известные литературные источники, тем привлекательнее становится оригинал. И в начале этого года любителей настоящего «Графа Монте-Кристо» порадовали одноименным европейским сериалом, создатели которого постарались перенести на экран написанное в свое время автором. Получился праздник какой-то. Костюмированная роскошь, пейзажи, от которых дух захватывает, Сэм Клафлин из «Голодных игр» в главной роли. После таких сериалов эксперименты со знакомым сюжетом воспринимаются весьма скептически.
Вторая проблема уже местная. В память об Александре Митте в эфир поставили его сериал «Граница. Таежный роман», причем показывают его сразу после «Ангела мести». Можно совершенно справедливо рассуждать о разнице в двадцать пять лет, о ситуации сейчас и тогда, о магии молодых звезд, которых в сериале Митты очень много. Все правда, все по делу. Но когда вы смотрите оба сериала в режиме нон-стоп, объективные соображения сразу рассеиваются. И остается только один безжалостный вывод: одно смотреть интересно, а другое — не очень.