Сериал «Ангел мести» не прошел проверку классикой

В целом для любителей не самых амбициозных детективов все это совсем неплохо выглядит. Денис Никифоров и Даня Киселев (они играют главного героя, соответственно, в зрелом возрасте и в молодости) неплохо вписались в ситуацию «было-стало». Татьяна Арнтгольц достаточно убедительна в образе дамы, страдающей от того, что пришлось выйти замуж за злодея, который едва не сжил со свету возлюбленного. Злодеи тоже вполне себе. От перемещений во времени не рябит в глазах, как это иногда случается, героев довольно много, но путаницы с ними не происходит. И даже финал не очевиден уже на второй серии.