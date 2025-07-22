Минтруда сказало белорусам про большие выходные в 2026 году

Первые четырехдневные выходные ждут белорусов в январе 2026 года. Выходными днями окажутся с 1 по 4 января. Кроме того, по три дня белорусы будут отдыхать в мае (с 1 по 3 мая) в связи с Праздником труда, в июле (с 3 по 5 июля) в связи с Днем Независимости Беларуси, а также в декабре (с 25 по 27 декабря) в связи с католическим Рождеством.