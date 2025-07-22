Минтруда сказало белорусам про большие выходные в 2026 году. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
«Длинные выходные в январе, апреле, мае и декабре. Утверждены переносы рабочих дней в 2026 году», — говорится в сообщении.
Согласно постановлению белорусского правительства № 397 от 22 июля 2025 года были утверждены переносы рабочих дней в 2026 году. В частности, рабочий понедельник 20 апреля будет перенесен на субботу, 25 апреля.
Таким образом белорусов ждут четыре дня отдыха: с 18 по 21 апреля. Все дело в том, что 21 июля в следующем году в Беларуси будут праздность Радуницу. В Минтруда заметили, что организациям при учете специфики производства (работа) предоставляется право осуществить перенос рабочего дня (речь идет про 20 апреля) на другой выходной день, который выпадает на субботу.
Первые четырехдневные выходные ждут белорусов в январе 2026 года. Выходными днями окажутся с 1 по 4 января. Кроме того, по три дня белорусы будут отдыхать в мае (с 1 по 3 мая) в связи с Праздником труда, в июле (с 3 по 5 июля) в связи с Днем Независимости Беларуси, а также в декабре (с 25 по 27 декабря) в связи с католическим Рождеством.
В ведомстве добавляют, что нерабочим днем будет 7 января, в среду, когда православные празднуют Рождество Христово. А День женщин 8 марта, День Победы 9 Мая и День Октябрьской революции 7 ноября выпадают в 2026 году на выходные дни.
Ранее Совмин Беларуси назвал единственную рабочую субботу в 2026 году.
Вместе с тем большие выходные без переносов и отработок в 2026 году подсчитали в Беларуси.
Кстати, «Минскстрой» сказал о строительстве подземного перехода центре Минска: «Без изменения схемы движения».