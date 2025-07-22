В берлинских магазинах кофе спрятали под стекло из-за массовых краж

Рост цен на кофейные зерна на 12,2% в апреле 2025 года по сравнению с предыдущим годом привел к волне хищений. В некоторых магазинах теперь выставляют только фотографии кофе или помещают упаковки за стекло, а покупатели могут получить товар только через продавца.