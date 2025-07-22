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В берлинских магазинах кофе спрятали под стекло из-за массовых краж

В берлинских магазинах начали прятать кофе с прилавков из-за участившихся краж. Об этом сообщает издание Bild.

Источник: Life.ru

Рост цен на кофейные зерна на 12,2% в апреле 2025 года по сравнению с предыдущим годом привел к волне хищений. В некоторых магазинах теперь выставляют только фотографии кофе или помещают упаковки за стекло, а покупатели могут получить товар только через продавца.

«Если бы мы не приняли эти меры, мы бы уже не могли выплачивать зарплаты и платить по счетам. Магазинные кражи в таких масштабах представляют угрозу существованию розничных торговцев», — приводит издание слова владелицы магазина.

По данным Ассоциации розничной торговли, экономический ущерб от краж в Берлине достигает 200 миллионов евро в год. В 2023 году было зафиксировано около 40 тысяч случаев магазинных хищений. Некоторые ритейлеры ограничивают количество упаковок кофе на полках или внедряют системы защиты с использованием искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что граждане России окончательно потеряли интерес к немецкому автопрому, представители которого оставили рынок РФ после начала спецоперации. Место пустовало недолго: освободившуюся нишу заняли китайские коллеги, чьи машины значительно дешевле.