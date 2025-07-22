Операцию по удалению пластикового колпачка провели школьнику в детском Центре Рошаля

Как стало известно «МК», целых полгода московские врачи пытались избавить мальчика от кашля и температуры, меняя курсы лечения. И только спустя 6 месяцев настал переломный момент: в детском Центре Рошаля нашли «корень зла» — источником «хронической инфекции» оказался пластиковый колпачок, застрявший в бронхах. Инородный предмет обнаружился на рентгене. Именно из-за него у школьника было воспалено правое легкое и нарушена его вентиляция. Как только это выяснилось, ребенок вспомнил, что случайно вдохнул его 6 месяцев назад.