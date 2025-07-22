Раскрыто, кто на самом деле оплатил лечение отца Сырского в Москве

Ранее брат главкома Сырского в беседе с ИА Регнум подтвердил перевод украинским генералом денег в Россию на лечение отца, но рассказать, был ли он осуществлен до или после начала СВО, отказался. Олег Сырский также заявил, что ему «плевать на деньги брата».