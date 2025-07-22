Раскрыто, кто на самом деле оплатил лечение отца Сырского в Москве

Лечение своего отца в Москве главком ВСУ Александр Сырский на самом деле не оплачивал. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Между генералом и его родными отношения весьма напряженные, заявил собеседник издания.
По словам инсайдера, Сырский не переводил отцу денег, как об этом ранее писали СМИ.
Они друг друга сейчас ненавидят, добавил источник портала.
Он также отметил, что лечением 86-летнего отца Сырского сейчас действительно занимаются, однако организуют все близкие семьи.
Ранее брат главкома Сырского в беседе с ИА Регнум подтвердил перевод украинским генералом денег в Россию на лечение отца, но рассказать, был ли он осуществлен до или после начала СВО, отказался. Олег Сырский также заявил, что ему «плевать на деньги брата».
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