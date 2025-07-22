Минтранс: Аэропорты Москвы и Петербурга отменили 517 рейсов за три дня

Московские и петербургские аэропорты в период с 19 по 22 июля отменили 517 рейсов. Из-за нагрузки на авиагавани 169 самолетов ушли на запасные аэродромы, что доставило неудобства 75 тысячам человек. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.
За эти дни авиакомпании оформили более 16 тысяч вынужденных возвратов билетов, выдали свыше 109 тысяч ваучеров на напитки и более 58 тысяч — на питание. В гостиницах разместили 16 тысяч пассажиров.
— Аэропорты принимают необходимые меры по улучшению условий пребывания пассажиров в период задержек рейсов. Обеспечены надувные матрасы, организовано по несколько таких пространств в общих и стерильных зонах аэропортов. Организовано взаимодействие с цехами питания и точками приема пищи, — заявил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин.
Он подчеркнул, что авиакомпании и аэродромы работают над возвратом к привычному расписанию полетов, передает сайт ведомства.
21 июля Генеральная прокуратура России сообщила, что взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах. Прокуроры организовали мобильные приемные, куда пассажиры могут обращаться в связи с нарушениями их прав.