Минтранс: Аэропорты Москвы и Петербурга отменили 517 рейсов за три дня

Московские и петербургские аэропорты в период с 19 по 22 июля отменили 517 рейсов. Из-за нагрузки на авиагавани 169 самолетов ушли на запасные аэродромы, что доставило неудобства 75 тысячам человек. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.