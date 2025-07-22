Министр спорта Краснодарского края опроверг данные о пропаже фигуристок

Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко опроверг распространившиеся ранее данные о пропаже двух юных фигуристок в Сочи.
«На интернет-портал регионального учреждения соответствующую информацию разместили неизвестные, спортсмены с такими фамилиями и именами отсутствуют и в муниципальной, и в региональной школах», — цитирует Тимченко «Матч ТВ».
22 июля распространились данные, что в Сочи в ночь с 21 на 22 июля якобы пропали две юные фигуристки — Алла Попова и Ирина Максимова.
Ранее сообщалось, что в Карелии во время сплава на байдарках по Белому морю пропали трое туристов. Тургруппа состояла из семи человек, но четверых уже эвакуируют.