Вскрытие упакованной еды превратилось в квест: в чем причины

Если обратиться к мнениям москвичей в пабликах, то реально услышишь «стон народный», настолько актуальна эта проблема! И жалуются не только на «намертво упакованные» готовые блюда, а и на другие продукты, чаще «молочку». «Помню, покупал в одной продуктовой сети их творог с джемом внутри, было ощущение, что крышечку из фольги буквально руками очень хорошо приделали к баночке, я замучился ее открывать, а она не порвалась!». Печеночные паштеты в пластиковой таре под пленкой тоже перестали открываться… И так далее. «Продукт Медиа» указал недавно на то, что некоторые российские производители сильно экономят на оборудовании, из-за чего крышечки из алюминиевой фольги часто рвутся при открывании, хотя не должны. В итоге крышечка отдирается кусками, пальцы пачкаются, хочется сказать много нецензурных слов в адрес производителя.