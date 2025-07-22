Вскрытие упакованной еды превратилось в квест: в чем причины

Бывает, что какое-то мелкое на первый взгляд, бытовое неудобство способно прилично испортить настроение. Например, когда готовая еда упакована так, что нужно приложить максимум усилий, чтобы ее вскрыть. Процесс превращается в квест «а ну-ка, попробуй достать меня». «МК» вместе с представителями торговых сетей разбирался, почему упаковка продуктов бывает такой неудобной.
Каждый из нас, кто периодически покупает контейнеры с готовым питанием — салатами, супами, вторыми блюдами, круглые, прямоугольные или цилиндры, знает об этой проблеме: далеко не все ланч-боксы вскрываются «легким движением руки». Есть контейнеры, до содержимого которых можно добраться лишь при помощи ножа или ножниц и бесконечно чертыхаясь в адрес производителя/упаковщика.
Если обратиться к мнениям москвичей в пабликах, то реально услышишь «стон народный», настолько актуальна эта проблема! И жалуются не только на «намертво упакованные» готовые блюда, а и на другие продукты, чаще «молочку». «Помню, покупал в одной продуктовой сети их творог с джемом внутри, было ощущение, что крышечку из фольги буквально руками очень хорошо приделали к баночке, я замучился ее открывать, а она не порвалась!». Печеночные паштеты в пластиковой таре под пленкой тоже перестали открываться… И так далее. «Продукт Медиа» указал недавно на то, что некоторые российские производители сильно экономят на оборудовании, из-за чего крышечки из алюминиевой фольги часто рвутся при открывании, хотя не должны. В итоге крышечка отдирается кусками, пальцы пачкаются, хочется сказать много нецензурных слов в адрес производителя.
Казалось бы, мелочь, но она так портит жизнь людям! Один из москвичей выразил общее мнение очень многих (судя по обсуждениям в соцсетях) покупателей: «Больше никогда их не куплю, мне все равно, даже если они исправятся. Вокруг полно конкурентов, а жизнь одна, чтобы тратить ее на такое». Вот и продуктовый телеграм-канал возмущается: «Удивительно, что сети стараются активно развивать сегмент готовой еды, но им настолько наплевать на удобство упаковки такой еды!».
Мы решили разобраться в этом вопросе с экспертами и самими ретейлерами. Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко, к которой «МК» обратился за разъяснениями, для начала рассказала о причинах бурного развития рынка готовой еды. Рост доходов населения ведет к переориентации потребительского спроса: россияне сегодня отдают предпочтение более дорогим и удобным продуктам, таким как готовая еда, мясо, рыба, фрукты и овощи, снижая потребление дешевых углеводов вроде хлеба и картофеля. Рост производства готовой еды обусловлен и тем, что в России стремительно растет число домохозяйств из одного человека (28,5 млн в 2024 году против 14 млн в 2010 году), а также популярность компактного жилья, где готовить неудобно. Дополнительный запрос на готовое питание создает рост женской занятости. Согласно прогнозу агентства INFOLine, объем российского рынка готовой еды в текущем 2025 году достигнет почти триллиона рублей, что на 33% превысит показатели прошлого года!
Доцент добавила, что сейчас почти 50% всего объема готовой еды выпускается микропредприятиями. Но в перспективе их доля станет плавно снижаться. «В качестве стратегического направления российские ретейлеры активно работают над расширением своих производственных баз, — говорит Светлана Ильяшенко. — В настоящее время существующие производственные мощности по выпуску готовой продукции оцениваются в 941 тыс. тонн в год. По прогнозам аналитиков, к 2030 году потребуется строительство и ввод производственных мощностей еще на 1642 тыс. тонн в год».
Представитель одной из крупнейших федеральных торговых сетей подтвердил в беседе с «МК», что сегодня в качестве приоритетного направления развития они выделяют для себя формат фабрик-кухонь. Большая кухня производит 1200 тонн готовых блюд в месяц, а средняя — 500 тонн в месяц. «Однако, несмотря на все перспективы роста такого производства, существует глубинная проблема в качестве упаковки готовой еды, — признал наш собеседник. — Причем, судя по отзывам в соцсетях, для покупателей это действительно крайне раздражающая проблема. Основная причина — использование самой тонкой и дешевой полимерной пленки. Более толстая, прочная и обладающая лучшими антиадгезионными свойствами пленка стоит дороже».
Словом, «а ларчик просто открывался»: производители и ретейлеры стремятся максимально удешевить себестоимость готовой продукции, не учитывая негативный опыт миллионов покупателей! Тонкая пленка проще в автоматизированном процессе запайки контейнеров на высокоскоростных линиях, а более толстая или сложная пленка может требовать перенастройки оборудования. Некоторые производители допускают нарушения технологии — при запайке крышки к бортику контейнера используется термоэлемент. Если температура или давление слишком высоки либо время контакта велико, пленка не просто запаивается, а фактически «сплавляется» или слишком глубоко прилипает к материалу контейнера по всей площади, а не только по шву.
Но есть, впрочем, и плюс от такого упаковывания «намертво»: плотно прилипшая пленка лучше защищает от протекания при перевозке и хранении (особенно при штабелировании товаров), минимизируя потери для ретейлера. Получается, что удобство открывания приносится в жертву целостности упаковки в пути.
Кстати, нужно еще учитывать, что ретейлер закупает готовую еду у десятков разных производителей-поставщиков. У каждого из них свои упаковочные линии, материалы и стандарты контроля. Отсюда разный опыт с разными продуктами даже в одной сети. Производители и ретейлеры в первую очередь тестируют упаковку на герметичность (защита от микробов, протекания) и соответствие срокам годности. Удобство открывания часто вообще не входит в список контролируемых параметров на производстве или при приемке в магазине, а если тестирование и проводится, то оно может быть формальным, в идеальных условиях лаборатории, а не в реальной ситуации «на ходу», холодными или влажными руками, без инструментов…
При этом экономист высказала мнение, что на объемы производства недовольство покупателей упаковкой существенно не повлияет: если вкусно и по цене приемлемо, то смирятся как с неизбежным неудобством… «Отсутствие массовых возвратов товара из-за сложности открытия упаковки создает иллюзию, что проблема несущественна, — резюмировала Светлана Ильяшенко. — Покупатели все равно съедят продукт, хоть и с раздражением. Однако опыт некоторых торговых сетей в этом аспекте подтверждает, что проблема решаема при наличии управленческой воли и адекватных приоритетов!».