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В Ростове рассказали о причинах ржавой воды, идущей из-под кранов

Из-за износа сетей вода в кранах ростовчан может быть ржавой.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове назвали причины ржавой воды, которая идет у некоторых горожан из-под кранов. Об этом рассказал депутат Дмитрий Олейников на заседании комиссии по городскому хозяйству.

По его словам, «Ростовводоканал» применяет технологии для очистки воды. И по ним он входит в пятерку лучших в стране. Также он добавил, что вода из очистных сооружений поступает в сети чистой и соответствует СанПиН. А ржавая вода может быть связана с износом уличных и внутридомовых сетей.

— Их надо менять, но тарифы на водоснабжение и водоотведение не покрывают необходимые затраты на обновление сетей. А «Водоканалу» предстоит еще решить проблему жесткости воды, из-за которой возникает накипь на стенках чайников и налет на кранах, — добавил депутат.

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