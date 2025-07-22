В Ростове рассказали о причинах ржавой воды, идущей из-под кранов

По его словам, «Ростовводоканал» применяет технологии для очистки воды. И по ним он входит в пятерку лучших в стране. Также он добавил, что вода из очистных сооружений поступает в сети чистой и соответствует СанПиН. А ржавая вода может быть связана с износом уличных и внутридомовых сетей.