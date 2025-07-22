В Ростове рассказали о причинах ржавой воды, идущей из-под кранов

В Ростове назвали причины ржавой воды, которая идет у некоторых горожан из-под кранов. Об этом рассказал депутат Дмитрий Олейников на заседании комиссии по городскому хозяйству.
По его словам, «Ростовводоканал» применяет технологии для очистки воды. И по ним он входит в пятерку лучших в стране. Также он добавил, что вода из очистных сооружений поступает в сети чистой и соответствует СанПиН. А ржавая вода может быть связана с износом уличных и внутридомовых сетей.
— Их надо менять, но тарифы на водоснабжение и водоотведение не покрывают необходимые затраты на обновление сетей. А «Водоканалу» предстоит еще решить проблему жесткости воды, из-за которой возникает накипь на стенках чайников и налет на кранах, — добавил депутат.
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