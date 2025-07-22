До 4 лет лишения свободы. Экономия на резине в Солигорском районе обернулась уголовным делом

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженер одного из сельскохозяйственных предприятий Солигорского района и его знакомый предприниматель придумали, как сэкономить на новой резине для грузовика. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.