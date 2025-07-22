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До 4 лет лишения свободы. Экономия на резине в Солигорском районе обернулась уголовным делом

Две шины, предназначавшиеся для техники предприятия, перекочевали на МАЗ предпринимателя. Приятели надеялись, что никто не заметит, но о «стартапе» стало известно правоохранителям в рамках проведения комплекса мероприятий в период проведения уборочной кампании.

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженер одного из сельскохозяйственных предприятий Солигорского района и его знакомый предприниматель придумали, как сэкономить на новой резине для грузовика. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Две шины, предназначавшиеся для техники предприятия, перекочевали на МАЗ предпринимателя. Приятели надеялись, что никто не заметит, но о «стартапе» стало известно правоохранителям в рамках проведения комплекса мероприятий в период проведения уборочной кампании.

Похищенные шины вернули на предприятие, а в отношении дуэта возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц. Экономия на шинах может обернуться лишением свободы на срок до 4 лет. -0-